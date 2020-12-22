New York'ta korkutan yangın
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New York'ta korkutan yangın

22.12.2020 18:06 | Son Güncelleme: 22.12.2020 18:11
New York'ta korkutan yangın

ABD'nin New York kentinde propan tankı taşıyan kamyonun devrilmesi sonucu yangın çıktı.

ABD'nin New York kentinde propan tankı taşıyan kamyonun devrilmesi sonucu yangın çıktı.

ABD'nin New York kentindeki Queens bölgesinde bulunan Long Island Otoyolunda seyir halindeki propan tankı yüklü kamyon devrildi. Kazanın ardından kamyonda yangın çıktı. Yangının kısa sürede büyümesi ile kamyon alev topuna dönerken, çok sayıda propan tankında patlama meydana geldi. New York İtfaiye Departmanı (NYFD) tarafından yapılan açıklamada, kazanın sabah saatlerinde meydana geldiği ve kamyonda 294 tane propan tankı yüklü olduğu aktarıldı. NYFD, kamyon şoförünün kazadan yara almadan kurtulduğunu açıklarken, kaza sonrası otoyolun çift yönlü trafiğe kapatıldığını belirtti.

Kamyon şoförü polise verdiği ilk ifadesinde, seyir halindeyken başka bir araç tarafından sıkıştırıldığını belirttiği öğrenildi. - NEW YORK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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