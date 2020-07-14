New York'ta Kısıtlamalar Gevşetiliyor Tüm zamanların en kötü pandemilerinden birinin merkez üssü haline gelen New York, Nisan ayında bir gün içinde yüzlerce kişinin öldüğü günlerden oldukça uzak. Vali Andrew Cuomo'nun uygulamaya soktuğu sıkı tedbirler yavaş yavaş gevşetiliyor.

Tüm zamanların en kötü pandemilerinden birinin merkez üssü haline gelen New York, Nisan ayında bir gün içinde yüzlerce kişinin öldüğü günlerden oldukça uzak. Vali Andrew Cuomo'nun uygulamaya soktuğu sıkı tedbirler yavaş yavaş gevşetiliyor Kaynak: DailyMotion.com