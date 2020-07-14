New York'ta Kısıtlamalar Gevşetiliyor
Tüm zamanların en kötü pandemilerinden birinin merkez üssü haline gelen New York, Nisan ayında bir gün içinde yüzlerce kişinin öldüğü günlerden oldukça uzak. Vali Andrew Cuomo'nun uygulamaya soktuğu sıkı tedbirler yavaş yavaş gevşetiliyor.
14.07.2020 18:44 | Son Güncelleme: 14.07.2020 19:13
Tüm zamanların en kötü pandemilerinden birinin merkez üssü haline gelen New York, Nisan ayında bir gün içinde yüzlerce kişinin öldüğü günlerden oldukça uzak. Vali Andrew Cuomo'nun uygulamaya soktuğu sıkı tedbirler yavaş yavaş gevşetiliyor
Kaynak: DailyMotion.com