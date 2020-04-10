New York'ta kimsesizler mezarlığındaki defin işlemi Kovid-19 nedeniyle 5 kat arttı
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New York, Güncel

New York'ta kimsesizler mezarlığındaki defin işlemi Kovid-19 nedeniyle 5 kat arttı

NEW Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını öncesinde hayatını kaybeden kimsesizlerin gömüldüğü Hart Adası'nda haftada ortalama 25 defin gerçekleştirilirken, virüsle bu sayı 5 kat arttı.

10.04.2020 17:22 | Son Güncelleme: 10.04.2020 17:22
New York'ta kimsesizler mezarlığındaki defin işlemi Kovid-19 nedeniyle 5 kat arttı

NEW Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını öncesinde hayatını kaybeden kimsesizlerin gömüldüğü Hart Adası'nda haftada ortalama 25 defin gerçekleştirilirken, virüsle bu sayı 5 kat arttı.

New York Belediyesi Basın Danışmanı Freddi Goldstein, salgında hayatını kaybetmiş kimsesiz ya da sahipsiz kişilerin Hart Adası'na gömülmesiyle ilgili kamuoyunda yer alan konulara açıklık getirdi.

New York Hapishane Müdürlüğüne bağlı adanın, 150 yıldan fazla bir süredir kimsesizler mezarlığı olarak kullanıldığını belirten Goldstein, "Bu kişiler, iki hafta boyunca yakını bulunamamış veya hiçbir şekilde sahiplenilmemiş insanlar." dedi.

Goldstein, morglarda yakını bulunamayan veya cenaze masrafları nedeniyle sahiplenilmeyenlerin normalde 30 ile 60 gün bekletilerek adaya defnedildiği ancak salgından dolayı ölümlerin artmasıyla bu sürenin 14 güne indirildiği bilgisini paylaştı.

Salgından önce Hart Adası'nda haftada ortalama 25 defin gerçekleştirildiğini aktaran Goldstein, salgınla birlikte New York'ta ölümlerin çoğalmasıyla bu sayının 5 kat arttığını vurguladı.

Definleri taşeron işçiler gerçekleştiriyor

Hapishane Müdürlüğü Sözcüsü Jason Kersten de normal zamanlarda Rikers Adası Hapishanesi'ndeki mahkumlar tarafından gerçekleştirilen defin işlemlerini salgın sırasında sosyal mesafe ve güvenlik kuralları nedeniyle özel taşeron işçilerin yaptığına dikkati çekti.

İş makineleriyle toplu halde hendeklere konulan tabut içindeki cenazelerin geçici olarak defnedildiğini söyleyen Kersten, cenazelerin daha sonra yakınları tarafından geri istenmesinin de mümkün olduğunun altını çizdi.

ABD'de salgının en fazla vurduğu eyaletlerin başında New York geliyor.

Kaynak: AA

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