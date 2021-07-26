New York'ta karşıt görüşlü göstericiler arasında gerginlik
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New York'ta karşıt görüşlü göstericiler arasında gerginlik

Anadolu Ajansı / Lokman Vural Elibol - Haberler | Güncel

6 Ocak kongre baskınında tutuklananların serbest bırakılması için New York'ta düzenlenen miting (Citizens Against Political Prosecution rally), karşıt grup tarafından protesto edildi.

6 Ocak kongre baskınında tutuklananların serbest bırakılması için New York'ta düzenlenen miting (Citizens Against Political Prosecution rally), karşıt grup tarafından protesto edildi. Göstericiler arasında zaman zaman gerginlikler yaşandı.

New York'ta karşıt görüşlü göstericiler arasında gerginlik
New York'ta karşıt görüşlü göstericiler arasında gerginlik
New York'ta karşıt görüşlü göstericiler arasında gerginlik
New York'ta karşıt görüşlü göstericiler arasında gerginlik

Kaynak: Anadolu Ajansı / Lokman Vural Elibol

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