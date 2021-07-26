New York'ta karşıt görüşlü göstericiler arasında gerginlik
6 Ocak kongre baskınında tutuklananların serbest bırakılması için New York'ta düzenlenen miting (Citizens Against Political Prosecution rally), karşıt grup tarafından protesto edildi.
6 Ocak kongre baskınında tutuklananların serbest bırakılması için New York'ta düzenlenen miting (Citizens Against Political Prosecution rally), karşıt grup tarafından protesto edildi. Göstericiler arasında zaman zaman gerginlikler yaşandı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Lokman Vural Elibol