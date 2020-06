New York'ta Karantina Broadway'i de Susturdu New York kentinde yaşam yavaş yavaş normale dönüyor, ancak New York'u New York yapan birçok kurum için aynı şeyi söylemek zor. Yetkililer kente bazı ekonomik faaliyetlerin 15 Haziran'da açılacağını söylüyor, ama New York'un dünyaca ünlü yüzlerce tiyatrosu için aynı şeyi söylemek mümkün değil.

