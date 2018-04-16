New York'ta İsrail'in Gazze'ye Uyguladığı Abluka Protesto Edildi

NEW ABD ve dünyanın birçok yerindeki genç Yahudiler için İsrail'e ücretsiz gezi düzenleyen "Birthright İsrail" kuruluşu (İsrail Doğum Hakkı) New York'ta protesto edildi.

Bir grup Yahudi aktivist, "Birthright İsrail" in kuruluşunun 18. yıl dönümü için Manhattan'da düzenlediği gala öncesi İsrail'in Filistin topraklarını işgali ve İsrail güvenlik güçlerinin Gazze'deki "Toprak Günü" yürüyüşleri sırasında Filistinlilere yönelik şiddet olaylarını protesto etti.

Protestocular, İsrail'i ziyaret eden genç Yahudilere ücretsiz uçak bileti de sunan "Birthright İsrail" in galasının davetlilerine, üzerinde "Filistinlilerin dönüş hakkı" yazılı sembolik uçak biletleri uzattı. Biletleri almak istemeyen katılımcılar da göstericilere tepki gösterdi.

- Trump karşıtı gösteri

Öte yandan New York'ta bir grup protestocu da ABD Başkanı Donald Trump karşıtı gösteri düzenledi.

Başta Trump'ın mülteci politikasını eleştiren protestocular nükleer silah karşıtı sloganlar da attı ve Kuzey Kore ile yaşanan nükleer gerginlik, ABD'nin Afganistan ve Suriye politikalarına ve ABD, Fransa ve İngiltere'nin geçen cuma Suriye'ye düzenlediği hava saldırılarına tepki gösterdi.