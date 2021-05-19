New York'ta İsrail Başkonsolosluğu önünde Filistin'e destek gösterisi

ABD'nin New York kentinde bulunan İsrail Başkonsolosluğu önünde Filistin'e destek gösterisi düzenlendi.

ABD'nin New York kentinde bulunan İsrail Başkonsolosluğu önünde Filistin'e destek gösterisi düzenlendi.

İsrail'in başta Gazze Şeridi olmak üzere Filistin'e yönelik saldırıları devam ederken, dünya genelinde çeşitli ülkelerde Filistin'e destek gösterileri düzenleniyor. ABD'nin New York kentinde yüzlerce kişi, İsrail'in Filistinlilere yönelik saldırılarını protesto etmek ve Filistin'e destek vermek için bir kez daha sokaklara döküldü. Kentteki Manhattan 2. Cadde'de yer alan İsrail Başkonsolosluk binası önünde toplanan göstericiler, işgal altındaki Doğu Kudüs ve Gazze'de devam eden İsrail saldırılarının sona erdirilmesi için çağrıda bulunarak, "Özgür Filistin" yazılı pankartlar taşıdı. Gösteri, New York polisinin Başkonsolosluk çevresinde aldığı yoğun güvenlik önlemleri altında gerçekleştirildi.

New York'un yanı sıra Atlanta, Houston ve Los Angeles'taki İsrail başkonsolosluklarının önünde de gösteriler düzenlendi.

Öte yandan geçtiğimiz günlerde New York'ta düzenlenen İsrail karşıtı gösteriye, Filistin asıllı ABD'li model Bella Hadid de katılmıştı. - NEW YORK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı