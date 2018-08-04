New York'ta İskele Çöktü

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Polislerin olayı incelemesi NEW YORK - New York'un Manhattan bölgesindeki 3. Cadde ve 42. Sokağın kesiştiği yerdeki bir bankanın yapı iskelesinin çökmesi sonucu bir kişi hafif yaralandı. Emniyet yetkilileri, kazaya araç taşıyan bir tırın neden olduğunu belirtti.

Olayda tırın üzerindeki iki araç da hasar aldı.