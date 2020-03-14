New York'ta ilk koronavirüs test merkezi açıldı - NEW
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› New York'ta ilk koronavirüs test merkezi açıldı - NEW - Haber
Amerika Birleşik Devletleri, Koronavirüs, New York, Güncel

New York'ta ilk koronavirüs test merkezi açıldı - NEW

ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları yayılmaya devam ederken, New York'ta bir kişinin öldüğü bildirildi.

14.03.2020 21:06 | Son Güncelleme: 14.03.2020 21:08
New York'ta ilk koronavirüs test merkezi açıldı - NEW

ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları yayılmaya devam ederken, New York'ta bir kişinin öldüğü bildirildi. Böylece ABD'de Kovid-19 salgınından ölenlerin sayısı 49'a yükseldi.

Pentagon resmi ziyaretleri askıya aldı

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), tüm ziyaretçi giriş çıkışlarını durdururken, resmi ve yarı resmi tüm ziyaretleri de durdurma kararı aldı.

Bunun yanı sıra, bakanlık, ABD'deki personelin tüm iç hat seyahatlerini da yasakladı. Buna göre, çeşitli üslere görevlendirilmiş askerler dahi görev yerlerine gidemeyecek.

Apple Çin dışındaki tüm mağazalarını kapatıyor

Apple CEO'su Tim Cook, yazılı bir açıklama ile Çin dışındaki tüm mağazalarının 27 Mart'a kadar kapatılacağını duyurdu.

Cook, şirketinin Kovid-19 salgınıyla mücadele ve salgına yakalananların tedavisinde kullanılmak üzere 15 milyon dolar bağış yaptığını da ifade etti.

Temsilciler Meclisi, Kovid-19 destek paketini kabul etti

Diğer taraftan, Temsilciler Meclisi "Önce Aileler, Koronavirüs Müdahale Yasası" tasarısını genel kurulda 40'a karşı 363 oyla kabul etti.

Tasarının tam maliyeti bilinmiyor ancak tasarıda sigortasız insanlara koronavirüs tedavisinde destek olmak üzere "Ulusal Afet Medikal Sistem" fonuna 1 milyar dolar aktarılması öngörülüyor.

Ayrıca, 82 milyon doların savunma bakanlığına bağlı kişilere destek ve tedavi için, 60 milyon doların ise eski askerler için ayrılmasını öngören tasarı, yerlilere verilen "Yerli Sağlık Hizmetleri" fonuna ise 64 milyon dolar ek destek sağlıyor.

Tasarı Kongrenin her iki kanadından da geçerse, yasalaşması için ABD Başkanı Trump'ın masasına gidecek.

Trump, tasarıya destek vereceğini ifade etmişti.

Ülke genelinde son güncellemelere göre koronavirüs taşıyan vaka sayısı 2 bin 195'e ulaştı.

Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
New York'ta ilk koronavirüs test merkezi açıldı - NEW

Kaynak: AA

Haberin Videosu:

New York'ta ilk koronavirüs test merkezi açıldı - NEW

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Manşet

Haberler

Türkiye'yi tehdit eden çekirgelerden bu kez sevindirici haber geldi Haber
Türkiye'yi tehdit eden çekirgelerden bu kez sevindirici haber geldi
Koronavirüs hastalarına bakan Türk hemşireden hayat kurtaracak uyarı Haber
Koronavirüs hastalarına bakan Türk hemşireden hayat kurtaracak uyarı
İmamoğlu'nun Gezegen Mehmet'in sorusuna yanıtı sosyal medyada gündem oldu Haber
İmamoğlu'nun Gezegen Mehmet'in sorusuna yanıtı sosyal medyada gündem oldu
Koronavirüs testi yaptıran Trump, ABD'deki ölü sayısını açıkladı Haber
Koronavirüs testi yaptıran Trump, ABD'deki ölü sayısını açıkladı
Koronavirüsü atlatan kişilerde yeni sağlık problem ortaya çıktı Haber
Koronavirüsü atlatan kişilerde yeni sağlık problem ortaya çıktı
Koronavirüs yüzünden ezan bile değişti! Müezzin 'Haydi namaza' demedi Haber
Koronavirüs yüzünden ezan bile değişti! Müezzin "Haydi namaza" demedi
Bakan Koca, 5 koronavirüs vakasının sağlık durumlarına ilişkin bilgi verdi
Bakan Koca, 5 koronavirüs vakasının sağlık durumlarına ilişkin bilgi verdi
Koronavirüsü bulaştırmak için market raflarındaki ürünleri tek tek yaladı
Koronavirüsü bulaştırmak için market raflarındaki ürünleri tek tek yaladı
İran Sağlık Bakanlığı, koronavirüs nedeniyle ölen kişilerin yaş ortalamasını paylaştı
İran Sağlık Bakanlığı, koronavirüs nedeniyle ölen kişilerin yaş ortalamasını paylaştı
Öldüren yumruk kamerada! Mahkeme, 8 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırdı
Öldüren yumruk kamerada! Mahkeme, 8 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırdı
Bilim Kurulu üyesi, Canan Karatay'ın 'koronavirüse karşı kelle paça için' önerisini çürüttü
Bilim Kurulu üyesi, Canan Karatay'ın 'koronavirüse karşı kelle paça için' önerisini çürüttü
Yıllık 900 ton kolonya üretilen fabrikada ham madde sıkıntısı nedeniyle üretim durdu
Yıllık 900 ton kolonya üretilen fabrikada ham madde sıkıntısı nedeniyle üretim durdu
Konyaspor-Fenerbahçe maçında ilk gol geldi
Konyaspor-Fenerbahçe maçında ilk gol geldi
Koronavirüs doğal sabun satışlarını arttırdı
Koronavirüs doğal sabun satışlarını arttırdı
Hazar Ergüçlü, Hakan Muhafız dizisinde Taner Ölmez'le olan sevişme sahneleri hakkında konuştu
Hazar Ergüçlü, Hakan Muhafız dizisinde Taner Ölmez'le olan sevişme sahneleri hakkında konuştu
Koronavirüs tedbirleri kapsamında emekliler talep etmeleri halinde maaşlarını evde alabilecek
Koronavirüs tedbirleri kapsamında emekliler talep etmeleri halinde maaşlarını evde alabilecek
Juventuslu Douglas Costa İtalya'da koronavirüs karantinasındayken, nişanlısı Brezilya sahilerinde poz veriyor
Juventuslu Douglas Costa İtalya'da koronavirüs karantinasındayken, nişanlısı Brezilya sahilerinde poz veriyor
Fiorentina'da iki oyuncu daha koronavirüse yakalandı
Fiorentina'da iki oyuncu daha koronavirüse yakalandı
Van'ın İran sınırına yakın bölgesinde 7 kişinin cansız bedenine ulaşıldı
Van'ın İran sınırına yakın bölgesinde 7 kişinin cansız bedenine ulaşıldı
Son Dakika: ABD'de koronavirüs nedeniyle acil durum ilan edildi
Son Dakika: ABD'de koronavirüs nedeniyle acil durum ilan edildi
Son Dakika: İçişleri Bakanlığı 81 ile genelge gönderdi! 9 ülkeden Türkiye'ye yolcu girişi durduruldu
Son Dakika: İçişleri Bakanlığı 81 ile genelge gönderdi! 9 ülkeden Türkiye'ye yolcu girişi durduruldu
Survivor'un çekimlerinin yapıldığı Dominik'te 5 kişide koronavirüs vakası görüldü
Survivor'un çekimlerinin yapıldığı Dominik'te 5 kişide koronavirüs vakası görüldü
Serenay Sarıkaya ile aşk yaşayan Cem Yılmaz'dan evlilik yorumu: Size haber vereceğiz
Serenay Sarıkaya ile aşk yaşayan Cem Yılmaz'dan evlilik yorumu: Size haber vereceğiz
Kanadalı bilim insanları, koronavirüsün kopyalarını geliştirerek aşı yapımına bir adım daha yaklaştı
Kanadalı bilim insanları, koronavirüsün kopyalarını geliştirerek aşı yapımına bir adım daha yaklaştı
Ergun Gürsoy'dan, 'G.Saray'dan 2'şer milyon aldık' diyen Mesut Bakkal'a yanıt
Ergun Gürsoy'dan, "G.Saray'dan 2'şer milyon aldık" diyen Mesut Bakkal'a yanıt
Uzman isimden, 'Koronavirüs sıcak havalarda yok olacak' iddiasını çürütecek sözler
Uzman isimden, "Koronavirüs sıcak havalarda yok olacak" iddiasını çürütecek sözler
Koronavirüs tedbirleri kapsamında AVM'lerin açılış-kapanış saatleri değişti
Koronavirüs tedbirleri kapsamında AVM'lerin açılış-kapanış saatleri değişti
Kilosu 30 TL'den satılan çam balına koronavirüs salgını sebebiyle yoğun talep var
Kilosu 30 TL'den satılan çam balına koronavirüs salgını sebebiyle yoğun talep var
Koronavirüs konusunda tedbirlerini arttıran ABD'liler, taharet musluklu klozetlere ilgi gösteriyor
Koronavirüs konusunda tedbirlerini arttıran ABD'liler, taharet musluklu klozetlere ilgi gösteriyor
Türkiye ile Azerbaycan arasında kara ve hava ulaşımı geçici süreyle durduruldu
Türkiye ile Azerbaycan arasında kara ve hava ulaşımı geçici süreyle durduruldu
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Ziya Selçuk Hulusi Akar Abdülhamit Gül Fahrettin Koca Fahrettin Altun
Magazin Emrah Ece Erken Sadi Konuk Demet Akalın
Spor Ersun Yanal Metin Oktay Bülent Uygun Ali Palabıyık Mehmet Kasapoğlu
Daha Fazla Su Mart Koronavirüs Donald Trump
Şu an buradasınız: New York'ta ilk koronavirüs test merkezi açıldı - NEW - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 14.3.2020 21:42:06. #1.14#