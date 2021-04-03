New York'ta iklim değişikliği protestosu
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New York'ta iklim değişikliği protestosu

Anadolu Ajansı / Lokman Vural Elibol - Haberler | Güncel

Metro istasyonu üstünde oturan kişi Polisin merdivenle tırmanması Polisin eylemci ile konuşması Gözaltına alınması ABD - İklim değişikliği aktivistleri Cuma günü Manhattan, New York'ta Bank of America'nın önünde bir protesto düzenledi.

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Metro istasyonu üstünde oturan kişi

Polisin merdivenle tırmanması

Polisin eylemci ile konuşması

Gözaltına alınması ABD - İklim değişikliği aktivistleri Cuma günü Manhattan, New York'ta Bank of America'nın önünde bir protesto düzenledi. İki protestocu metro istasyonunun çıkışına tırmandı ve polis iki protestocuyu indirdikten sonra tutukladı. Protestocular "İklim ölümüne fon sağlamayı durdurun" ve "İklim felaketine fon sağlamayı bırakın" yazılı pankartlar açtılar.

New York'ta iklim değişikliği protestosu
New York'ta iklim değişikliği protestosu
New York'ta iklim değişikliği protestosu
New York'ta iklim değişikliği protestosu

Kaynak: Anadolu Ajansı / Lokman Vural Elibol

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