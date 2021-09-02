New York'ta Ida Kasırgası'nın getirdiği rekor yağış ciddi hasara neden oldu

NEW ABD'nin kuzeydoğusunda da etkisini gösteren İda Kasırgası'nın neden olduğu şiddetli yağışlar New York bölgesinde ciddi hasara yol açtı.

NEW ABD'nin kuzeydoğusunda da etkisini gösteren İda Kasırgası'nın neden olduğu şiddetli yağışlar New York bölgesinde ciddi hasara yol açtı.

ABD'nin güneyinde Louisiana eyaletini vurduktan sonra kuzeyde de etkili olan İda Kasırgası New York bölgesine rekor seviyede yağış bıraktı.

Şiddetli yağış New York, New Jersey ve Pensilvanya eyaletlerinde sele neden olurken, hayatını kaybedenlerin sayısı da 9'a yükseldi.

New York Belediye Başkanı Bill de Blasio'nun acil durum ilan ettiği kentte metro istasyonlarını su bastı.

New York İtfaiye Departmanı kentte çok sayıda kişiyi mahsur kaldıkları araçlarından ve su basan metro istasyonlarından çıkardı.

New York Metropolitan Ulaşım Birimi yaptığı açıklamada, bazı metro istasyonlarında ulaşımın askıya alındığını bildirdi. Sabah saatlerinde de selden zarar gören metro istasyonlarında ulaşımın yapılamadığı görüldü.

New Jersey'de ise Newark Havalimanını şiddetli yağış nedeniyle su bastı ve 190 uçuş iptal edildi.

New York, New Jersey ve Pensilvanya eyaletlerinde 200 binden fazla kişi de elektrik kesintilerinden etkilendi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Betül Yürük