Son dakika haber | New York'ta huzurevinde korkutan yangın
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Son dakika haber | New York'ta huzurevinde korkutan yangın

23.03.2021 11:28 | Son Güncelleme: 23.03.2021 12:32

Son dakika haberleri... ABD'nin New York kentinde bulunan bir huzurevinde yangın çıktı.

ABD'nin New York kentinde bulunan bir huzurevinde yangın çıktı. İçeride mahsur kalanların olduğu bildirildi.

ABD'nin New York kentinin Spring Valley bölgesinde yer alan bir bakımevinde yerel saatle 01.30 sıralarında geniş çaplı yangın çıktı. Olay yerine ambulans, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Alevlerin kısa sürede yayılarak sardığı binanın bir kısmın çöktüğü bildirildi. İçeride mahsur kalanlar olduğu, kurtarma çalışmalarının sürdürüldüğü aktarıldı. Şu ana kadar ölü ya da yaralı olup olmadığına yönelik bir açıklama yapılmazken, yangının nedeni de henüz bilinmiyor.

(İHA)

Son dakika haber | New York'ta huzurevinde korkutan yangın
Son dakika haber | New York'ta huzurevinde korkutan yangın
Son dakika haber | New York'ta huzurevinde korkutan yangın
Son dakika haber | New York'ta huzurevinde korkutan yangın

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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