New York'ta Hocalı Katliamı'nın anıldığı gösteride "adalet" vurgusu yapıldı
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New York'ta Hocalı Katliamı'nın anıldığı gösteride "adalet" vurgusu yapıldı

27.02.2021 02:31 | Son Güncelleme: 27.02.2021 02:34
New York'ta Hocalı Katliamı'nın anıldığı gösteride

NEW Azerbaycan'ın Dağlık Karabağ bölgesinde, Ermenistan tarafından katledilen Hocalı mağdurları New York'un Birleşmiş Milletler (BM) Genel Merkezi önünde anılırken, "sorumluların yargılanarak adaletin sağlanması" istendi.

NEW Azerbaycan'ın Dağlık Karabağ bölgesinde, Ermenistan tarafından katledilen Hocalı mağdurları New York'un Birleşmiş Milletler (BM) Genel Merkezi önünde anılırken, "sorumluların yargılanarak adaletin sağlanması" istendi.

ABD'de faaliyet gösteren Azerbaycan New York Cemiyeti, Ermenistan'ın 1992'de Hocalı kasabasında yaşayan Müslüman Türk halkına karşı gerçekleştirdiği katliamın görsellerinden oluşan fotoğraf sergisi ile Hocalı Katliamı'nın 29. yılında hak ve adalet arayışını sürdürdü.

BM karşısındaki 1. cadde kenarında, Hocalı'daki katliam görüntülerinin yer aldığı fotoğraf sergisinin yanı sıra, "Hocalı için adalet" "Karabağ Azerbaycan'dır" yazılı dövizler de göstericiler tarafından taşındı.

"Sorumlular yargılanıncaya kadar mücadelemiz devam edecek"

"Yıllar geçtikçe acımız katlanıyor. Zira geciken adalet, adalet değildir. Sorumlular yargılanıncaya kadar mücadelemiz devam edecek." ifadelerini kullanan Azerbaycan New York Cemiyeti Başkanı Ercan Yerdelenli, Hocalı Katliamı'nın üzerinden 29 yıl geçmesine ve BM'den Ermenistan'ı suçlu gösteren 4 ayrı karar çıkmasına rağmen, olayın sorumlularının hala ceza almış olmamasını eleştirdi.

Yerdelenli sözlerini şöyle sürdürdü:

"Biz her şeye rağmen Azerbaycan New York Cemiyeti'nin de içinde yer aldığı Amerika Azerbaycanlıları Koordinasyon Şurası adıyla, bu yıl BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ve BM Genel Kurul Dönem Başkanı Sayın Volkan Bozkır'a Hocalı Katliamı'nın soykırım olarak kabul edilmesi ve suçluların yargılanması yönünde mektuplarımızı sunduk. Geçtiğimiz yıl yaşanan 2. Karabağ Muharebesi'nde Ermenistan'ın işgal ettiği topraklarımızın 4'te 3'ünü kurtardık. Azerbaycan'ın büyük tarihi zaferiyle sonuçlanan bu son muharebede iyice pekişen Azerbaycan Türkiye kardeşliğiyle geciken bu adaletin de önünü açacağına olan inancımız tamdır."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mücahit Oktay

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