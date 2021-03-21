New York'ta her 4 kişiden 1'i aşılandı
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New York'ta her 4 kişiden 1'i aşılandı

21.03.2021 13:32 | Son Güncelleme: 21.03.2021 13:40
New York'ta her 4 kişiden 1'i aşılandı

ABD'de her 4 New Yorkludan 1'ine en az bir doz Covid-19 aşısı uygulandı.

ABD'de her 4 New Yorkludan 1'ine en az bir doz Covid-19 aşısı uygulandı. Eyalette toplamda yaklaşık 7.5 milyon doz uygulandı.

New York eyalet verilerine göre, her 4 New Yorkludan 1'ine en az bir doz Covid-19 aşısı uygulandı. New York Valisi Andrew Cuomo sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, 1 milyondan fazlasının son 7 günde olmak üzere yaklaşık 7.5 milyon toplam dozun eyalet genelinde uygulandığını duyurdu. 5 milyondan fazla New Yorkluya (eyalet nüfusunun yüzde 25.3'ü) en az 1 doz aşı uygulandığı ve yüzde 13'ünün de tamamen aşılandığı ifade edildi.Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi'ne (CDC) göre ülke çapında Amerikalıların yüzde 23.9'una en az 1 doz aşı uygulandı ve yüzde 13' ise tamamen aşılandı.


New York'ta her 4 kişiden 1'i aşılandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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