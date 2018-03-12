New York'ta Helikopter Kazası: 2 Ölü
NEW New York'ta helikopterin düşmesi sonucu 2 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.
NEW New York'ta helikopterin düşmesi sonucu 2 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.
Federal Havacılık İdaresinden yapılan açıklamaya göre, 6 kişiyi taşıyan helikopter, Manhattan ve Queens arasındaki Roosevelt Adası'nın kuzeyindeki Doğu Nehri'ne düştü.
Kazada, 2 kişi yaşamını yitirdi, bir kişi kurtarıldı.
Yetkililer, 3 kişiyi arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü belirtti.