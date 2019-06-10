New York'ta helikopter kazası: 1 ölü
– ABD'nin New York şehrinde helikopter binanın çatısına inişi sırasında kaza yaptı.
– ABD'nin New York şehrinde helikopter binanın çatısına inişi sırasında kaza yaptı. Meydana gelen kazada, 1 kişi hayatını kaybetti.
- Abd
Kaza, ABD'nin New York şehrinde bulunan Times Meydanının kuzeyindeki 54 katlı AXA Equitable Center gökdeleninde meydana geldi. Bir helikopterin AXA Equitable Center gökdeleninin çatısına iniş yaptığı sırada kaza yaptığı; meydana gelen kazada 1 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.
- Abd
Kaynak: DHA
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