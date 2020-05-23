New York'ta günlük Kovid-19 ölümlerinde hissedilir azalma
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New York'ta günlük Kovid-19 ölümlerinde hissedilir azalma

NEW New York Valisi Andrew Cuomo, eyalet genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle son 24 saatte hayatını kaybeden kişi sayısının mart sonundan bu yana ilk kez 100'ün altına düştüğünü açıkladı.

New York'ta günlük Kovid-19 ölümlerinde hissedilir azalma
23.05.2020 21:25 | Son Güncelleme: 23.05.2020 21:25

NEW New York Valisi Andrew Cuomo, eyalet genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle son 24 saatte hayatını kaybeden kişi sayısının mart sonundan bu yana ilk kez 100'ün altına düştüğünü açıkladı.

Günlük basın brifinginde Kovid-19'la ilgili eyaletteki son durumu değerlendiren Vali Cuomo, vaka ve ölü sayılarının hissedilir düzeyde azaldığını söyledi.

Günlük ölüm sayılarının hızla artmaya başladığı mart sonundan bu yana ilk kez 100'ün altına indiklerini belirten Cuomo, son 24 saatte eyalette 84 kişinin Kovid-19 nedeniyle öldüğünü bildirdi.

100 barajının altına inmelerinin önemli olduğunu vurgulayan Cuomo, "Sağlık çalışanlarına bu eşiği sorduğumda bana 'Günlük 100'ün altına inmelisiniz.' demişlerdi. Bunu başardık." ifadelerini kullandı.

Cuomo, önceki günkü basın açıklamasında, salgın dolayısıyla geçici olarak kapatılan ibadethanelerin en fazla 10'ar kişinin katılımıyla tekrar açılabileceğini söylemişti.

ABD'de salgının en fazla etkilediği bölge olan New York'ta güncel rakamlara göre, 367 binden fazla vaka görülürken hayatını kaybedenlerin sayısı ise 30 bin sınırına ulaştı.

Ülke genelinde virüse yakalanan kişi sayısı 1 milyon 647 bini aşarken Kovid-19 kaynaklı ölü sayısı ise 98 bine yaklaştı.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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