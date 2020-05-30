New York'ta Floyd cinayetini protesto eden 200'den fazla kişi tutuklandı
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New York'ta Floyd cinayetini protesto eden 200'den fazla kişi tutuklandı

ABD'nin New York şehrinde George Floyd cinayetini protesto eden 200'den fazla kişi polis tarafından tutuklandı.

New York'ta Floyd cinayetini protesto eden 200'den fazla kişi tutuklandı
30.05.2020 20:17 | Son Güncelleme: 30.05.2020 20:20

ABD'nin New York şehrinde George Floyd cinayetini protesto eden 200'den fazla kişi polis tarafından tutuklandı.

ABD'nin Minnieapolis kentinde geçtiğimiz günlerde polis memuru Derek Chauvin tarafından tutuklandığı sırada öldürülen 46 yaşındaki siyahi George Floyd'un ardından halk sokaklara döküldü. Eylemler, gün geçtikçe tüm ülkeye yayıldı. New York'ta Floyd cinayetine protesto eden 200'den fazla kişi tutuklandı. New York Polis Departmanı, tarafından yapılan açıklamada George Floyd'un ölümünü protesto eden 200'den fazla kişinin tutuklandığı duyuruldu. Polis Departmanı, tutuklananlardan 40 kişinin ise şehir dışından gelerek, eylemlere katıldığını aktardı. Departman, 40 polis aracının eylemler sırasında hasar gördüğünü, çok sayıda polisin ise yaralandığını açıkladı.

Eylemlerin kontrol çıkarak, artmasının ardından dün Floyd'u öldüren polis memuru Derek Chauvin tutuklandı. Chauvin, tutuklanmasının ardından St. Paul'da bulunan Ramsey County Hapishanesi'ne gönderildi.

Öte yandan Minnieapolis'te başlayan eylemler ülke genelinde yayılarak, Atlanta, Washington, Portland, Oakland gibi 30'a yakın şehre yayılmış durumda.

(İHA)

Kaynak: İHA

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