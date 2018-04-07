New York'ta Filistinlilere Destek Protestosu - New

New York'taki Union Meydanı'nda toplanan bir grup #GreatMarchOfReturn "Büyük Dönüş Yürüyüşü" sloganıyla Gazze'ye destek ve dayanışma gösterisi düzenledi. Gazze'de İsrail güvenlik güçlerince 29 Filistinlinin öldürülmesini kınayan grup, döviz taşıyıp sloganlar attı. Protesto esnasında grubu provoke etmeye çalışan bir bisikletli New York polisi tarafından gözaltına alındı.