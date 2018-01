New York'ta "Filistinli Cesur Kız" Temimi'ye Destek Gösterisi

NEW New York'ta yüzlerce kişi, İsrail'in günlerdir gözaltında tuttuğu Filistin'in sembol isimlerinden "Hanzala Cesaret Ödülü" sahibi Ahed et-Temimi'nin (16) serbest bırakılması için eylem yaptı.



Amerikalı Müslümanlar ve Filistin destekçisi Amerikalılardan oluşan yüzlerce kişi, Temimi'ye destek vermek amacıyla kentin en önemli bölgelerinden Grand Central Terminali'nde toplandı.



Ellerinde "Ahed Temimi serbest bırakılsın", "ABD'nin İsrail'e yardımları kesilsin", "Ahed Temimi ve tüm siyasi mahkumlar serbest bırakılsın", "Filistinli çocukları kaçırmayı bırakın", "Kudüs Filistin'in başkentidir" yazılı döviz ve pankartlar taşıyan göstericiler, ABD ve İsrail yönetimleri aleyhine slogan attı.



"Temimi'ye özgürlük" ve "Filistin'e özgürlük" sloganları eşliğinde eylemlerini sürdüren katılımcılar daha sonra olaysız dağıldı.



"Harekete geçin" çağrısı



Gösterinin organizatörleri tarafından dağıtılan basın bildirisinde ise İsrail'in hukuksuz olarak Temimi'yi gözaltında tuttuğuna vurgu yapıldı ve Filistinli cesur kızın ailesinden daha önce İsrail askerleri tarafından vurulan kişilerle ilgili bilgilere yer verildi.



ABD'de yaşayan duyarlı Müslümanlar ve diğer dinlere mensup kişilerin harekete geçmesi için çağrıda bulunulan bildiride, herkesin ilgili ABD'li yetkililere, İsrail'in Washington Büyükelçiliği ile New York Başkonsolosluğuna ulaşması için eylem başlatması istendi.



İsrail askerleri, Ahed et-Temimi'yi, 19 Aralık 2017'de Ramallah'ta ailesiyle yaşadığı eve baskın düzenledikten sonra gözaltına almıştı.



Temimi'nin annesi Neriman'ın ise kızıyla ilgili bilgi almak üzere gittiği Ramallah'ın doğusundaki gözaltı biriminde İsrail askerleri tarafından gözaltına alındığı kaydedilmişti. Ofer Askeri Mahkemesi, 28 Aralık Perşembe günü Temimi ailesinin gözaltı süresini 5 gün uzatmıştı. İsrail askeri mahkemesi, 1 Ocak'ta Batı Şeria'da görülen duruşmada ise Ahed et-Temimi ile annesi Neriman'ın gözaltı süresinin 8 gün daha uzatılmasına karar vermişti.



"Filistinli cesur kız" olarak da bilinen Ahed, 2012 yılında ağabeyi gözaltına alındığında İsrail askerlerine karşı gösterdiği tavır nedeniyle İstanbul'da "Hanzala Cesaret Ödülü"ne layık görülmüştü.



"İsrail askerine kafa tutan Filistinli kız" olarak dünya gündemine gelen Ahed, Başbakan olduğu dönemde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la da buluşmuştu.



Aralarında Filistin Esirler Cemiyetinin de olduğu kurumların hazırladığı rapora göre, İsrail hapishanelerinde 481'i işgal altındaki Doğu Kudüs'ten olmak üzere 57'si kadın, 300'ü çocuk yaklaşık 7 bin Filistinli bulunuyor.