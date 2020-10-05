New York'ta Donald Trump'a destek gösterisi düzenlendi
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New York'ta Donald Trump'a destek gösterisi düzenlendi

05.10.2020 02:27 | Son Güncelleme: 05.10.2020 02:31

New York'ta Donald Trump'a destek gösterisi drone görüntüler ABD'nin New York eyaletinin Hauppauge kentinde Kovid-19 tedavisi gören ABD Başkanı Donald Trump'a destek olmak ve 3 Kasım'da yapılacak seçimlerde Cumhuriyetçi Parti'ye oy toplamak için "Back the Blue" isimli gösteri düzenlendi.

New York'ta Donald Trump'a destek gösterisi drone görüntüler ABD'nin New York eyaletinin Hauppauge kentinde Kovid-19 tedavisi gören ABD Başkanı Donald Trump'a destek olmak ve 3 Kasım'da yapılacak seçimlerde Cumhuriyetçi Parti'ye oy toplamak için "Back the Blue" isimli gösteri düzenlendi.

New York'ta Donald Trump'a destek gösterisi düzenlendi
New York'ta Donald Trump'a destek gösterisi düzenlendi
New York'ta Donald Trump'a destek gösterisi düzenlendi
New York'ta Donald Trump'a destek gösterisi düzenlendi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Lokman Vural Elibol

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