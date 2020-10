New York'ta Donald Trump'a destek gösterisi düzenlendi

New York'ta Donald Trump'a destek gösterisi drone görüntüler ABD'nin New York eyaletinin Hauppauge kentinde Kovid-19 tedavisi gören ABD Başkanı Donald Trump'a destek olmak ve 3 Kasım'da yapılacak seçimlerde Cumhuriyetçi Parti'ye oy toplamak için "Back the Blue" isimli gösteri düzenlendi.