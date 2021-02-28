New York'ta dolunay
28.02.2021 06:03 | Son Güncelleme: 28.02.2021 06:06
Oluşan dolunay Dolunayın kent üzerindeki görüntüsü NEW YORK - ABD'de "Tam Kar Ayı" olarak da isimlendirilen Şubat ayının dolunayı, New York kentindeki Aşağı Manhattan bölgesi üzerinde güzel görüntüler oluşturdu.
Oluşan dolunay
Dolunayın kent üzerindeki görüntüsü NEW YORK - ABD'de "Tam Kar Ayı" olarak da isimlendirilen Şubat ayının dolunayı, New York kentindeki Aşağı Manhattan bölgesi üzerinde güzel görüntüler oluşturdu.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Lokman Vural Elibol