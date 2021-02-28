New York'ta dolunay
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New York'ta dolunay

28.02.2021 06:03 | Son Güncelleme: 28.02.2021 06:06

Oluşan dolunay Dolunayın kent üzerindeki görüntüsü NEW YORK - ABD'de "Tam Kar Ayı" olarak da isimlendirilen Şubat ayının dolunayı, New York kentindeki Aşağı Manhattan bölgesi üzerinde güzel görüntüler oluşturdu.

Oluşan dolunay

Dolunayın kent üzerindeki görüntüsü NEW YORK - ABD'de "Tam Kar Ayı" olarak da isimlendirilen Şubat ayının dolunayı, New York kentindeki Aşağı Manhattan bölgesi üzerinde güzel görüntüler oluşturdu.

New York'ta dolunay
New York'ta dolunay
New York'ta dolunay
New York'ta dolunay

Kaynak: Anadolu Ajansı / Lokman Vural Elibol

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