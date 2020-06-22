New York'ta Doğa Tarihi Müzesi önündeki Roosevelt heykeli kaldırılıyor
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New York'ta Doğa Tarihi Müzesi önündeki Roosevelt heykeli kaldırılıyor

New York'taki Doğa Tarihi Müzesi, binanın basamaklarında 80 yıldır sergilenen ve George Floyd adlı Amerikalı bir siyahın polis şiddeti sonucu öldürülmesinden sonra ırkçılık karşıtı protestocuların hedefi haline gelen Theodore Roosevelt heykelinin kaldırılacağını açıkladı.

New York'ta Doğa Tarihi Müzesi önündeki Roosevelt heykeli kaldırılıyor
22.06.2020 15:17 | Son Güncelleme: 22.06.2020 16:05

New York'taki Doğa Tarihi Müzesi, binanın basamaklarında 80 yıldır sergilenen ve George Floyd adlı Amerikalı bir siyahın polis şiddeti sonucu öldürülmesinden sonra ırkçılık karşıtı protestocuların hedefi haline gelen Theodore Roosevelt heykelinin kaldırılacağını açıkladı.

1901-1909 yılları arasında ABD'nin 26'ncı başkanı olan Roosevelt'in bir torunu "Heykel Roosevelt'in mirasını yansıtmıyor" diyerek karara destek verirken, Başkan Donald Trump, Twitter mesajında "Saçma. Yapmayın" dedi.

'Yerliler ve siyahlar aşağılanıyor'

New York Belediye Başkanı Bill de Blasio, müze yönetiminin Roosevelt'in bronz heykelinin 'siyahları ve yerlileri boyun eğmiş ve daha aşağı bir ırkmış gibi tasvir etmesi nedeniyle kaldırılmasını istediğini' belirtti; belediyenin kararına destek verdi.

Heykelde at üzerindeki Roosevelt'in bir yanında bir yerli, diğer tarafında da bir siyah duruyor.


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Müzenin Başkanı Ellen Futter, dünyanın "sistematik ırkçılığın güçlü ve acı veren sembollerine odaklandığını" belirterek kararlarının Roosevelt'e karşı değil, heykelin kompozisyonuna karşı olduğunu söyledi.

George Floyd'un öldürülmesinden sonra ırkçılık ve polis şiddetine karşı başlayan protesto dalgasında birçok ülkede sömürgecilik ve köle ticaretiyle bağlantılı figürlerin heykelleri yıkılmıştı.

İngiltere'de 80.000'den fazla Afrikalıyı Amerika kıtasına köle olarak satan ünlü köle taciri Edward Colston'ın heykeli sökülüp nehre atılırken eski başbakanlardan Winston Churchill'in heykeli plakalarla kaplanarak korumaya alınmıştı.

ABD'de köleliği destekleyen Konfederasyon eyaletlerin liderlerine ait heykeller yıkılırken Avrupalı sömürgecilere Amerika kıtasının kapılarını açan İtalyan kaşif Kristof Kolomb'un heykelleri de saldırıya uğramıştı.

BBC

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