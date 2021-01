New York'ta dini liderler, mahkumların Kovid-19 aşı programına alınmasını istedi

NEW ABD'de yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı aşı çalışmaları istenen hızda ilerlemezken, New York'taki dini liderler, salgına karşı savunmasız olan mahkumların aşı programında öncelikli gruba dahil edilmesini talep etti.

Müslüman, Yahudi ve Hristiyan kuruluşları, New York Valisi Andrew Cuomo'ya yazdıkları ortak mektupta, New York hapishanelerinde bulunan 50 bin civarındaki mahkumun koronavirüse karşı savunmasız olduğunu belirterek Kovid-19 salgınından mağdur olan çok fazla mahkum olduğunu ifade etti.

120'den fazla inanç liderinin imzaladığı mektupta, "Gerekli sosyal mesafeyi sağlamaları neredeyse imkansız olan mahkumların enfeksiyon riski çok yüksek olmasına rağmen, önceliklerimizi belirleme konusunda en göz ardı edilenler arasında oldukları bir gerçek." değerlendirmesi yapıldı.

Rehabilitasyon merkezleri ve "toplu yaşam" ortamlarının, Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezinin (CDC) 12 Ocak'ta yürürlüğe giren "faz 1B" aşılama kategorisinde yer aldığını, hapishanelerin de bu tanımlara uymasına rağmen öncelikli aşı kapsamına alınmamasının "insan onuru ve eşitlik ilkelerinin acımasızca ihlal edilmesi" anlamına geleceği savunuldu.

İnsan hayatının önemine, tüm insanların akraba olduğu ve eşit haklara sahip olması gerektiğine dair dini kaynaklarda yer alan bazı bölümler de Vali'ye gönderilen mektuba eklendi.

New York Sağlık İdaresine ait internet sayfasında, aşı çalışmaları ile ilgili yapılan bilgilendirmede, "New York eyaletinin ne kadar aşı alacağını federal hükümet belirler. Öncelikli aşı olma hakkına sahip 7 milyondan fazla insanımız olmasına rağmen New York'a sadece haftada yaklaşık 250 bin aşı verilmiştir. Aşı stokumuz çok sınırlıdır." şeklinde uyarı notuna yer verilmişti.

