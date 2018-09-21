New York'ta Çocuk Bakım Evinde Bıçaklı Saldırı: 3 Bebek ve 2 Yetişkin Yaralı

ABD'nin New York kentindeki bir çocuk bakım evinde sabaha karşı yaşanan saldırı olayında, üç bebek ile iki yetişkin bıçakla yaralandı.

Sabaha karşı saat 03.30 sıralarında yaşanan olayla ilgili olarak 52 yaşında bir kadın tutuklandı.

New York polisi, saldırganın, iki kız ve bir erkek bebeğe saldırdığını, kız bebeklerden birinin durumunun ciddiyetini koruduğunu açıkladı.

Saldırıda yaralanan yetişkinlerden birinin bakım evinde çalıştığı, diğerinin ise bebeklerden birinin babası olduğu aktarıldı.

Bakım evinde Asya kökenlilerin çocukları bulunuyordu

Olay sonrası merkezin yer aldığı binanın bodrum katında gözaltına alınan kadının bileğinde kesikler bulunduğu belirtildi.

Polis sözcüsü, saldırı olayının, Asya kökenlilerin çocuklarının gittiği ve "kaçak olduğu sanılan" bir çocuk bakım evinde yaşandığını açıkladı.

Olay sırasında bakım evinde kaç çocuk bulunduğu da netlik kazanmadı.