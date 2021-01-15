New York'ta çıkan yangın 4 binaya yayıldı
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New York'ta çıkan yangın 4 binaya yayıldı

15.01.2021 16:32 | Son Güncelleme: 15.01.2021 16:37
New York'ta çıkan yangın 4 binaya yayıldı

ABD'nin New York eyaletindeki bir dairede çıkan ve 4 binaya yayılan yangın itfaiyec ekibi tarafından güçlükle kontrol altına alındı.

ABD'nin New York eyaletindeki bir dairede çıkan ve 4 binaya yayılan yangın itfaiyec ekibi tarafından güçlükle kontrol altına alındı.

ABD'nin New York eyaletindeki 5 katlı binada çıkan yangın bölgede paniğe neden oldu. İkinci katta meydana gelen yangının rüzgarın etkisiyle üst katlara yayıldığı ifade edildi. Yangında 4 binanın kullanılamaz hale geldiği belirtildi. New York Şehri İtfaiye Teşkilatı tarafından yapılan açıklamada, yangının çıkış nedeninin araştırıldığı söndürme çalımalarında 200 itfaiye ekibinin görevlendirildiği ve 2 itafiye erinin yaralandığını belirtti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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