New York'ta cenaze evinde yer kalmadı: Kamyonlara konulan ölülerin kokusu mahalleyi sardı

ABD'nin New York şehrinde bir cenaze evinin kamyonlara koyduğu 50 ceset kokunca mahalleli polisi aramak zorunda kaldı.

ABD'nin New York şehrinde bir cenaze evinin kamyonlara koyduğu 50 ceset kokunca mahalleli polisi çağırdı.

Brooklyn semtinde bulunan The Andrew T. Cleckley Cenaze Evi, koronavirüsten ölenler sebebi ile aşırı doluluk yaşadığı için cesetleri kiraladığı dört kamyona koydu. Soğutma sistemi olmayan kamyondaki 50 cesedin kokusundan rahatsız olan çevre sakinleri 911'i arayarak yetkililerden yardım istedi. Euronews.com'da Görüntüle