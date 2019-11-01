New York'ta Cadılar Bayramı yürüyüşü

01.11.2019 07:03

Yürüyüşe katılanların hazırlık yapması

Yürüyüşten detay

Dans gösterileri NEW YORK - New York'ta geleneksel olarak düzenlenen ve "Cadılar Bayramı" olarak bilinen Halloween yürüyüşü, renkli görüntüler oluşturdu. Çizgi film, film ve öykü kahramanlarının yanı sıra gerçek kişi ve karakterlerden de esinlenen katılımcıların olduğu yürüyüş, dans gösterilerine de sahne oldu.

Kaynak: AA