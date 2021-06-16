New York'ta büyük ölçüde kaldırılan Kovid-19 kısıtlamaları havai fişeklerle kutlandı
ABD'nin New York eyaletinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında yürürlükte olan kısıtlamaların neredeyse tamamı kaldırıldı.
ABD'nin New York eyaletinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında yürürlükte olan kısıtlamaların neredeyse tamamı kaldırıldı. New York kentinde kısıtlamaların kaldırılmasını kutlamak ve sağlık çalışanlarını onurlandırmak adına havai fişek gösterisi düzenlendi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Lokman Vural Elibol