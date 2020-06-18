NEW YORK'TA BULUNAN 333 TÜRK VATANDAŞI TAHLİYE UÇAĞIYLA İSTANBUL'A GELDİ
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NEW YORK'TA BULUNAN 333 TÜRK VATANDAŞI TAHLİYE UÇAĞIYLA İSTANBUL'A GELDİ

ABD'nin New York şehrinde bulunan 333 Türk vatandaşı, Türk Hava Yolları'nın (THY) tahliye seferiyle İstanbul'a geldi.

NEW YORK'TA BULUNAN 333 TÜRK VATANDAŞI TAHLİYE UÇAĞIYLA İSTANBUL'A GELDİ
18.06.2020 13:23 | Son Güncelleme: 18.06.2020 13:31
ABD'nin New York şehrinde bulunan 333 Türk vatandaşı, Türk Hava Yolları'nın (THY) tahliye seferiyle İstanbul'a geldi.

Türk vatandaşlarını taşıyan THY'ye ait TC-LJA kuyruk tescilli Boeing 777 tipi uçak saat 11.30'da İstanbul Havalimanı'na iniş yaptı. İstanbul'a gelen yolcular termal kamera kontrolünden geçerek pasaport kontrol noktasına geldiler. Yolcular burada da iletişim ve sağlık durumunu bildiren formu doldurdular. Bu arada polis ekipleri sosyal mesafe kuralına uymaları konusunda yolcuları sık sık uyardı.

TUHAF ŞEYLER OLUYOR AMERİKA'DATahliye uçağıyla New York'tan İstanbul'a gelen yolculardan Burcu Kayar, "Bizim için çok uzun bir yolculuktu vatanımıza kavuştuğumuz için çok mutluyuz. Elçiliğimize bizim buraya gelmemize yardımcı olan herkese sonsuz teşekkür ediyorum. Çok zordu oradaki süreç. Amerika'da hem ekonomik hem virüs üstüne de protesto gösterileri oldukça karışık bir süreç var. 3-4 gündür telefon hatlarında sıkıntı var. Kimseye ulaşamıyoruz. Tuhaf şeyler oluyor Amerika'da. Tahliye seferi için mart ayından beri sıra bekliyoruz" dedi.  Yolculardan Nebile Oğuz ise, " Bir aydır gelmeye çalışıyoruz. Mutluyuz sonunda geldik sürekli iptal ediyorlardı sonra gelemeyeceğiz sandık. İki gün önce uçağın olacağını söylediler. Amerika'da durum fena fena" diye konuştu.  

- İstanbul

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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