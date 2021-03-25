New York'ta Broadway sanatçılarına özel Kovid-19 aşı merkezi kurulacak
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New York'ta Broadway sanatçılarına özel Kovid-19 aşı merkezi kurulacak

Anadolu Ajansı / Mücahit Oktay - Haberler | Güncel
New York'ta Broadway sanatçılarına özel Kovid-19 aşı merkezi kurulacak

NEW New York Belediye Başkanı Bill de Blasio, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı aşılama çalışmalarında tiyatro çalışanlarına öncelik vererek Broadway sanatçılarına özel bir aşı merkezi kuracaklarını ve böylelikle sonbaharda tiyatroları seyirciyle tekrar buluşturmayı amaçladıklarını söyledi.

NEW New York Belediye Başkanı Bill de Blasio, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı aşılama çalışmalarında tiyatro çalışanlarına öncelik vererek Broadway sanatçılarına özel bir aşı merkezi kuracaklarını ve böylelikle sonbaharda tiyatroları seyirciyle tekrar buluşturmayı amaçladıklarını söyledi.

Günlük basın toplantısında konuşan Blasio, Broadway gösterilerinin sonbaharda yeniden açılabilmesi için şehrin tiyatro endüstrisinde çalışanlara özel bir aşı merkezi oluşturacaklarına ve tiyatroların sonbaharda canlı performansları ile yeniden sanatseverlerle buluşmasına yardımcı olmak için şehir kaynaklarını tahsis edeceklerine dair söz verdi.

Kovid-19 salgınından dolayı bir yıldan daha uzun süredir tiyatroların kapalı olduğunu hatırlatan Blasio, "Bu, işleri tersine çevirecek bir yıl olacak, perdeyi açma ve Broadway'i geri getirme zamanı geldi." dedi.

Blasio, New York Valisi Andrew Cuomo'ya da tiyatro endüstrisinde maske kullanımı ve seyircilerin aşılandıklarını veya Kovid-19 testlerinin negatif çıktığını nasıl kanıtlayabileceklerine dair net bir yönetmelik oluşturma konusunda çağrıda bulundu.

Aşılama programında henüz 50 yaş ve üzeri vatandaşlara öncelik verildiğini dile getiren Blasio, 4-5 hafta içinde yaş sınırına bakılmaksızın herkesin aşı olmaya hak kazanabileceğini belirtti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mücahit Oktay

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