New York'ta Breonna Taylor için gösteri

ABD'nin New York kentinin en ünlü bölgelerinden biri olan Times Meydanı'nda toplanan yüzlerce kişi, Breonna Taylor için gösteri düzenledi.

ABD'nin New York kentinin en ünlü bölgelerinden biri olan Times Meydanı'nda toplanan yüzlerce kişi, Breonna Taylor için gösteri düzenledi. Acil tıp teknisyeni siyahi Amerikalı Breonna Taylor, 13 Mart 2020'de Louisville şehrinde polisin evine yaptığı baskında yatak odasında vurularak hayatını kaybetmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Lokman Vural Elibol