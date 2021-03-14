New York'ta Breonna Taylor için gösteri
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New York'ta Breonna Taylor için gösteri

14.03.2021 04:55 | Son Güncelleme: 14.03.2021 05:00

ABD'nin New York kentinin en ünlü bölgelerinden biri olan Times Meydanı'nda toplanan yüzlerce kişi, Breonna Taylor için gösteri düzenledi.

ABD'nin New York kentinin en ünlü bölgelerinden biri olan Times Meydanı'nda toplanan yüzlerce kişi, Breonna Taylor için gösteri düzenledi. Acil tıp teknisyeni siyahi Amerikalı Breonna Taylor, 13 Mart 2020'de Louisville şehrinde polisin evine yaptığı baskında yatak odasında vurularak hayatını kaybetmişti.

New York'ta Breonna Taylor için gösteri
New York'ta Breonna Taylor için gösteri
New York'ta Breonna Taylor için gösteri
New York'ta Breonna Taylor için gösteri

Kaynak: Anadolu Ajansı / Lokman Vural Elibol

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