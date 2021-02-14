New York'ta bıçaklı saldırı : 2 ölü, 2 yaralı
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New York'ta bıçaklı saldırı : 2 ölü, 2 yaralı

14.02.2021 10:07 | Son Güncelleme: 14.02.2021 10:10
New York'ta bıçaklı saldırı : 2 ölü, 2 yaralı

ABD'nin New York kentindeki metro hattında meydana gelen bıçaklı saldırılarda 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı.

ABD'nin New York kentindeki metro hattında meydana gelen bıçaklı saldırılarda 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı.

New York metrosunda dün gece geç saatlerde aynı hattın farklı noktalarında biri kadın 4 kişi bıçaklı saldırıya uğradı. Yaralılardan ikisi olay yerinde yaşamını yitirdi.

New York Polis Departmanından yetkililer, birkaç saat içinde aynı metro hattında meydana gelen saldırıları bir kişinin düzenlediğinden şüphelendiklerini bildirdi.

Şüpheli için arama çalışmaları başlattıkları ve soruşturma kapsamında metro hattının güvenlik kameralarını inceledikleri bilgisini paylaşan yetkililer, kentteki metro sisteminin güvenliğini sağlamak için ilave 500 polisin görevlendirildiğini kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fuat Kabakcı

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