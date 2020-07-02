New York'ta Belediye Binası Önünde Eylemler
Belediye başkanının polis bütçesinden 1,5 milyar doları eğitime transfer edeceğini açıklamasının ardından Belediye Meclisi'nin verdiği süre 1 Temmuz'da doluyor.
02.07.2020 11:44 | Son Güncelleme: 02.07.2020 12:17
Belediye başkanının polis bütçesinden 1,5 milyar doları eğitime transfer edeceğini açıklamasının ardından Belediye Meclisi'nin verdiği süre 1 Temmuz'da doluyor. New Yorklu bir grup bir haftadır belediye binası önünde kamp kurdu. Aslı Pelit son durumu aktarıyor
Kaynak: DailyMotion.com