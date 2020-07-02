New York'ta Belediye Binası Önünde Eylemler Belediye başkanının polis bütçesinden 1,5 milyar doları eğitime transfer edeceğini açıklamasının ardından Belediye Meclisi'nin verdiği süre 1 Temmuz'da doluyor.

Belediye başkanının polis bütçesinden 1,5 milyar doları eğitime transfer edeceğini açıklamasının ardından Belediye Meclisi'nin verdiği süre 1 Temmuz'da doluyor. New Yorklu bir grup bir haftadır belediye binası önünde kamp kurdu. Aslı Pelit son durumu aktarıyor

Kaynak: DailyMotion.com