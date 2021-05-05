New York'ta Asyalı kadına çekiçle saldırı
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New York'ta Asyalı kadına çekiçle saldırı

New York'ta Asyalı kadına çekiçle saldırı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

ABD'nin ünlü Times Meydanı'nda Asyalı kadından maskesini çıkarmasını isteyen 31 yaşındaki kadın, olumsuz yanıt alınca elindeki çekiçle kadının kafasına vurdu.

ABD'nin ünlü Times Meydanı'nda Asyalı kadından maskesini çıkarmasını isteyen 31 yaşındaki kadın, olumsuz yanıt alınca elindeki çekiçle kadının kafasına vurdu.

ABD'de pazar günü yaşanan olay ülkedeki nefret suçunun geldiği boyutu gözler önüne serdi. New York Polis Teşkilatı'nın (NYPD) Nefret Suçları Görev Gücü tarafından yayınlanan görüntülerde, New York'un Times Meydanı'nda 2 kadın bir başka kadının saldırısına uğradı. 31 yaşındaki kadın, Asyalı kadından maskesini çıkarmasını istedi. Olumsuz yanıt alınca da elindeki çekiçle kadının kafasına vurdu. Arkadaşıyla yürüdüğü sırada uğradığı saldırıyla sarsılan Theresa adlı kadın, alnından yaralandı. Theresa hastanede tedavi atına alınırken, saldırgan olay yerinden uzaklaştı.

Washington Post'ta yer alan verilere göre, 2021 yılında 1 Ocak ile 2 Mayıs tarihleri arasında yaklaşık 180 nefret suçu vakası kaydedildi. Bu verilerin geçen yıl aynı dönemde bildirilen olaylardan yüzde 73 daha fazla olduğu aktarıldı. - NEW YORK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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