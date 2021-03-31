New York'ta Asya kökenli kadına yönelik büyük tepki çeken saldırının zanlısı yakalandı
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New York'ta Asya kökenli kadına yönelik büyük tepki çeken saldırının zanlısı yakalandı

Anadolu Ajansı / Islam Doğru - Haberler | Güncel
New York'ta Asya kökenli kadına yönelik büyük tepki çeken saldırının zanlısı yakalandı

NEW ABD'nin New York kentinde, sokaktan geçen 65 yaşındaki Asya kökenli kadını tekmeleyerek ağır yaralayan şüpheli yakalandı.

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NEW ABD'nin New York kentinde, sokaktan geçen 65 yaşındaki Asya kökenli kadını tekmeleyerek ağır yaralayan şüpheli yakalandı.

New York Polis Departmanından (NYPD) yapılan açıklamada, gözaltına alınan 38 yaşındaki Brandon Elliot adlı zanlıya nefret ve ağır saldırı suçlamalarıyla dava açıldığı belirtildi.

Açıklamada, Elliot'un, 2002'de annesini bıçaklamak suçundan 15 yıl hapse mahkum olduğu ve 16 ay önce şartlı tahliye ile salıverildiği bilgisi paylaşıldı.

Manhattan'ın en işlek bölgelerinden 9. Cadde ile 43. Sokak köşesine yakın bir yerde gündüz vakti siyahi bir erkeğin karşıdan gelen kadına, "Kahrolası buraya ait değilsin!" şeklinde bağırarak tekme ile saldırması çevredeki binaların güvenlik kameraları tarafından kaydedilmişti.

Kimliği açıklanmayan ancak Filipin kökenli olduğu kaydedilen kadın hastaneye kaldırılmış, durumunun ciddiyeti koruduğu bildirilmişti.

Saldırı, sosyal medyada büyük tepki toplarken, New York Belediye Başkanı Bill de Blasio, dünkü basın toplantısında, "Çok korkunç. Bu gibi durumlar için insanları eğiterek çözüme katmak ve suçluları adalete teslim etmek için büyük çaba sarf ediyoruz." ifadesini kullanmıştı.

Lüks bir apartman girişi önünde meydana gelen saldırı sırasında, apartman korumasının olaya müdahil olmak yerine kapıyı kapaması da eleştirilere neden olmuş, bina yönetimi söz konusu görevli hakkında soruşturma başlatıldığını duyurmuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Islam Doğru

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