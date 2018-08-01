New York'ta "Amazon" Karşıtı Protesto

- Amazon karşıtı protesto NEW YORK - ABD'nin New York kentinde, ABD İç Güvenlik Bakanlığına bağlı Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Kurumu (ICE) tarafından sınır dışı edilen göçmenlere destek amacıyla protesto gösterisi düzenlendi. Göstericiler, I.C.E ve ABD Sınır Devriyesi ile çeşitli sözleşmeleri olduğu iddiasıyla ABD'li e-ticaret şirketi Amazon'u protesto etti.