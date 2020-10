New York'ta 9 mahalle Kovid-19 artışı nedeniyle tekrar kapatılacak

Şehir merkezinden görüntüler New York'ta 9 mahalle Kovid-19 artışı nedeniyle tekrar kapatılacak NEW YORK (AA) – ABD'nin New York eyaletinin bazı bölgelerinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka artışı nedeniyle okulların ve temel ihtiyaç olmayan işyerlerinin tekrar kapatılması kararı alındı.