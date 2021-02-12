New York'ta 9 binden fazla Kovid-19 hastasının hastanelerden bakımevlerine geri gönderildiği iddiası

NEW ABD'nin New York kentinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının başladığı ilk aylarda virüse yakalanan 9 binden fazla hastanın hastanelerden bakımevlerine geri gönderildiği iddia edildi.

Associated Press'in (AP) ulaştığı kayıtlara dayanarak yaptığı haberde, 9 bin 56 Kovid-19 hastasının tedavi gördükleri hastanelerden taburcu edilerek yüzlerce bakımevine geri gönderildiği belirtildi.

Haberde, söz konusu rakamın, eyalet sağlık departmanı tarafından salgının ilk aylarında rapor edilen orandan yüzde 40 daha fazla olduğuna dikkat çekildi.

Söz konusu iddialar, New York Valisi Andrew Cuomo'nun bakımevlerine yönelik politikasına ilişkin tartışmaları da tekrar gündeme getirdi.

Valilik, hastanelerde yer açmak için 25 Mart 2020'de yayımladığı talimatla, Kovid-19'a yakalanmış hastaları geri kabul etmek istemeyen bakımevlerinin tutumunu yasaklamış, bu karar bakımevi sakinleri ve aileleri tarafından salgını daha fazla yayma ve ölümlere neden olmakla eleştirilmişti.

Cuomo, 10 Mayıs'ta söz konusu talimatı geri çekmek zorunda kalarak sadece Kovid-19 testi negatif çıkan hastaların bakımevlerine kabul edilebileceği düzenlemesini getirmişti.

New York Başsavcılığının 28 Ocak'ta yayımladığı 76 sayfalık raporunda da eyaletin sağlık departmanı, bakımevlerindeki Kovid-19 ölümlerini yüzde 50'ye varan oranda az göstermekle eleştirilmişti.

Raporda başsavcılığın, geçen yaz yapılan şikayet üzerine New York'taki bakımevlerinde başlattığı incelemeler sonucunda buralarda görülen ölümlerle sağlık departmanı verileri arasında ciddi farklar tespit ettiği kaydedilmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Islam Doğru