New York'ta 60 cesedi kamyonlarda bekleten cenaze evinin işletme ruhsatı askıya alındı
Araçlardan yükselen ceset kokusu etrafa yayıldı. Halkın durumu polise bildirmesi üzerine olay yerine giden yetkililer araçlardaki cesetleri buldu.
Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) New York kentinde Covid-19 salgınında hayatını kaybeden 60 kişininin cesedini yoğunluk gerekçesiyle dondurucusu olmayan kamyonlarda bekleten cenaze evinin işletme ruhsatı askıya alındı. Koronavirüs salgını nedeniyle ABD'de ölü sayısı 65 bini geçerken ülkede cenazelerin defnedilmesinde gecikmeler yaşanıyor.
New York'taki Brooklyn bölgesinde defin işlemleri gerçekleştiren cenaze evi 60 cesedi dondurucu özelliği bulunmayan kamyonlarda bekletmeye başladı. Ancak araçlardan yükselen ceset kokusu etrafa yayıldı. Halkın durumu polise bildirmesi üzerine olay yerine giden yetkililer araçlardaki cesetleri buldu. Cenaze evinin işletme ruhsatı cesetleri güvenli koşullarda korumadığı gerekçesiyle askıya alındı. Euronews.com'da Görüntüle