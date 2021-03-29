New York'ta 6 Nisan'dan sonra 16 yaş ve üzeri herkes Kovid-19 aşısı olabilecek
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

New York'ta 6 Nisan'dan sonra 16 yaş ve üzeri herkes Kovid-19 aşısı olabilecek

Anadolu Ajansı / Islam Doğru - Haberler | Güncel
New York'ta 6 Nisan'dan sonra 16 yaş ve üzeri herkes Kovid-19 aşısı olabilecek

ABD'nin New York eyaletinde, 30 yaş ve üstü kişilerin yarından, 16 yaş ve üzerinin ise 6 Nisan'dan itibaren yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı yaptırabileceği belirtildi.

Biden'ın İklim Zirvesi davetine Kremlin'den yanıt: Henüz karar verilmedi, Putin'in zamana ihtiyacı var
Biden'ın İklim Zirvesi davetine Kremlin'den yanıt: Henüz karar verilmedi, Putin'in zamana ihtiyacı var
Eğlence peşinde koşarken kabusu yaşadılar! Şekerlemeli cinsel ilişki fantezisi hastanede son buldu
Eğlence peşinde koşarken kabusu yaşadılar! Şekerlemeli cinsel ilişki fantezisi hastanede son buldu

ABD'nin New York eyaletinde, 30 yaş ve üstü kişilerin yarından, 16 yaş ve üzerinin ise 6 Nisan'dan itibaren yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı yaptırabileceği belirtildi.

New York Valisi Andrew Cuomo, yaptığı açıklamada, "Bugün Kovid-19'u yenme mücadelesinde devasa bir adım atıyoruz." ifadesini kullandı.

Cuomo, Kovid-19 aşı tedarikinin hala sınırlı olduğunu da hatırlatarak, vatandaşlardan aşı olma konusunda sabırlı olmalarını ve randevu almadan aşı merkezlerine gitmemelerini istedi.

ABD'de Kovid-19 aşılama istatistiklerini takip eden Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC) verilerine göre, New York'ta ilk doz aşıyı yaptıranların sayısı 5 milyon 900 bine, ikinci dozu vurulanların sayısı da 3 milyon 400 bine yaklaştı.

Ülke genelinde yapılan aşı sayısı ise 93 milyonu ilk doz, 51 milyonu ikinci doz olmak üzere 144 milyonu geçti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Islam Doğru

Haber Yorumları
Yorum yapmak için giriş yapınız
Kullanıcı Adı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Mahir Ünal Erkan Kandemir Binali Yıldırım Muhsin Yazıcıoğlu
Magazin Guy Ritchie Hande Erçel Aleyna Tilki Farah Zeynep Abdullah
Spor Erol Bulut Mesut Bakkal Okay Yokuşlu Servet Yardımcı Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Medya Petrol
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: New York'ta 6 Nisan'dan sonra 16 yaş ve üzeri herkes Kovid-19 aşısı olabilecek - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 30.3.2021 00:07:00. #1.15#
title