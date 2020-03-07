New York'ta 20 kişi bir genç kızı sokak ortasında dövdü
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New York'ta 20 kişi bir genç kızı sokak ortasında dövdü

New York'ta 15 yaşında olduğu bildirilen genç bir kıza sokak ortasında 20 genç saldırdı.

07.03.2020 16:39 | Son Güncelleme: 07.03.2020 16:39
New York'ta 20 kişi bir genç kızı sokak ortasında dövdü

'ta 15 yaşında olduğu bildirilen bir kıza sokak ortasında 20 genç saldırdı. Genç kızı ölesiye döven gençler kızın telefonunu, kartını ve ayakkabılarını aldılar. O anları kaydeden güvenlik kamerası görüntülerini yayınlayan polis, saldırganları arıyor.

New York'un Brooklyn kentinde 20 genç, bilinmeyen bir nedenle cadde ortasında 15 yaşındaki bir genç kıza saldırdı. Genç kızı ölesiye döven gençler, kızın cep telefonu, banka kartı ve ayakkabılarını aldı. Olay yerinden kaçan gençleri arayan polis, güvenlik kamerası görüntülerini yayınladı. Genç kız hastaneye kaldırıldı ve tedavi altına alındı.  

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-------------------------------Yere düşen genç kızın görüntüsüKoşarak gelen gençlerin görüntüsü

Genç kızın dövülme görüntüsü 


Kaynak: DHA

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