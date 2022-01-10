New York'ta 19 kişinin öldüğü yangına, arızalanan elektrikli ısıtıcının neden olduğu açıklandı

NEW New York'un Bronx kentinde bir apartmanda çıkan ve 9'u çocuk 19 kişinin ölümüne yol açan yangının bir dairedeki ısıtıcıda meydana gelen elektrik arızasından kaynaklandığı belirtildi.

New York İtfaiye Departmanı Komiseri Daniel Nigro, düzenlediği basın toplantısında, Bronx'ın Tremont bölgesinde bulunan 19 katlı binada çıkan yangına, arızalanan elektrikli bir ısıtıcının sebep olduğunu bildirdi.

Nigro, 9'u çocuk 19 kişinin hayatını kaybettiği olayda, yangın çıkan dairenin kapısının açık bırakılması nedeniyle dumanların hızlıca üst katları sardığını ve 60'tan fazla kişinin zehirlendiğini ifade etti.

New York Belediye Başkanlığından yapılan bilgilendirmede ise yangında ölen çocukların 16 yaş ve altında bulunduğu, binada oturanların büyük çoğunluğunun Gambiya'dan gelen Müslümanlar olduğu kaydedildi.

200 kişilik ekip müdahale etti

New York şehir merkezine bağlı Bronx kentindeki binada erken saatlerde çıkan yangında mahsur kalan 63 apartman sakininin yaralandığı, 32'sinin durumunun ağır olduğu belirtilmişti.

Nigro, düzenlediği basın toplantısında, yaralananların çoğunun yüksek katlı binanın yangın çıkan katının üzerindeki dairelerde bulunduğunu, 200 kişilik bir ekiple yangına müdahale edildiğini açıklamıştı.

New York Belediye Başkanlığı, yangında 9'u çocuk 19 kişinin hayatını kaybettiğini, bazılarının durumları ağır olmak üzere onlarca kişinin civar hastanelerde tedavi altına alındığı bilgisini doğrulamıştı.

AA / Mücahit Oktay - Son Dakika Haberleri

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