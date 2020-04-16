New York'ta 170 milyon dolarlık gıda dağıtım paketi işsiz kalan sürücülere yarayacak
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New York, Uber, Güncel

New York'ta 170 milyon dolarlık gıda dağıtım paketi işsiz kalan sürücülere yarayacak

NEW New York Belediye Başkanlığının, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle evlerinden çıkmayan New Yorklular için 170 milyon dolarlık gıda yardım paketi açıklaması, yemekleri taşıyacak binlerce sarı taksi ve Uber sürücüleri için de kazanç kapısı oldu.

16.04.2020 03:34 | Son Güncelleme: 16.04.2020 03:34
New York'ta 170 milyon dolarlık gıda dağıtım paketi işsiz kalan sürücülere yarayacak

NEW New York Belediye Başkanlığının, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle evlerinden çıkmayan New Yorklular için 170 milyon dolarlık gıda yardım paketi açıklaması, yemekleri taşıyacak binlerce sarı taksi ve Uber sürücüleri için de kazanç kapısı oldu.

New York Belediye Başkanı de Blasio, çarşamba günü yaptığı basın açıklamasında, salgın nedeni ile işini kaybeden ve evden çıkamayan New Yorklular için 170 milyon dolarlık bir yemek yardım paketini onayladıklarını ve gıda dağıtımı için daha fazla sürücüyü işe alacaklarını duyurdu.

De Blasio, programın, gıdaların ihtiyaç sahiplerine ulaşmasının yanında, sektörde yüzde 85'lik bir kayıp ile salgından en çok zarar gören sarı taksi ve Uber sürücüleri için de bir kazanç kapısı olacağını belirterek, "Ailelerini beslemek için dönüşümlü şekilde para kazanacaklar. Bu sektörde çalışanlar üzerinde çok olumlu bir etki yapacaktır. Ama daha önemlisi, verecekleri hizmet aramızdaki savunmasız insanlara yapılacak yardım açısından çok daha kritik." dedi.

Açıklamada, program ile 11 binden fazla New Yorklu taksi ve kiralık araç sürücüsünün belediye çalışanına dönüştüğü ve gelecek günlerde, New York şehrinin 5 ilçesindeki ihtiyaç sahiplerinin tamamına hizmet vermek için daha fazla sürücünün 15 dolarlık saat ücreti üzerinden işe alınacağı bildirildi.

New York belediyesince yapılan bilgilendirmede, yemek dağıtımı için işe alınacak sürücülerden araba sahibi olma veya Taksi ve Limuzin Komisyonu üyeliği şartı aranmayacağı da belirtildi.

Kaynak: AA

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