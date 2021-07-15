New York'ta 15 Temmuz "Demokrasi Zaferi" LED ekranlı araçlarla anlatıldı
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New York'ta 15 Temmuz "Demokrasi Zaferi" LED ekranlı araçlarla anlatıldı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

- New York'ta 15 Temmuz "Demokrasi Zaferi" LED ekranlı araçlarla anlatıldı ABD'nin New York kentinde Fetullahçı Terör Örgütü'nün 15 Temmuz hain darbe girişimine karşı Türk milletinin mücadelesini "Victory of Democracy" (Demokrasi Zaferi) mesajıyla anlatan LED ekranlı araçlar dolaştırıldı.

- New York'ta 15 Temmuz "Demokrasi Zaferi" LED ekranlı araçlarla anlatıldı

NEW YORK - ABD'nin New York kentinde Fetullahçı Terör Örgütü'nün 15 Temmuz hain darbe girişimine karşı Türk milletinin mücadelesini "Victory of Democracy" (Demokrasi Zaferi) mesajıyla anlatan LED ekranlı araçlar dolaştırıldı.

ABD'nin New York şehrinin Manhattan bölgesinde, Fetullahçı Terör Örgütü'nün 15 Temmuz darbe girişimine karşı Türk milletinin mücadelesini "Victory of Democracy" (Demokrasi Zaferi) mesajıyla anlatan LED ekranlı araçlar dolaştırıldı. Şehrin en işlek caddelerinde dolaşan LED ekranlı araçlarda, Türk halkının 15 Temmuz direnişini sembolize eden çeşitli görsellere de yer verildi.

Times Meydanı'nda dev ekranlarda 15 Temmuz anlatıldı

New York kentinde bulunan ünlü Times Meydan'ındaki dev ekranlarda da FETÖ'nün 15 Temmuz hain darbe girişimi vatandaşlara anlatılarak, 251 şehidin fotoğrafları ekranlara yansıtıldı. Dev ekranlarda, "Türkiye Geçilmez" ve şehitlerin fotoğrafları yayınlanırken "Kahramanlarımız" ifadelerine yer verildi.

New York'ta 15 Temmuz 'Demokrasi Zaferi' LED ekranlı araçlarla anlatıldı
New York'ta 15 Temmuz 'Demokrasi Zaferi' LED ekranlı araçlarla anlatıldı
New York'ta 15 Temmuz 'Demokrasi Zaferi' LED ekranlı araçlarla anlatıldı
New York'ta 15 Temmuz 'Demokrasi Zaferi' LED ekranlı araçlarla anlatıldı
New York'ta 15 Temmuz 'Demokrasi Zaferi' LED ekranlı araçlarla anlatıldı
New York'ta 15 Temmuz 'Demokrasi Zaferi' LED ekranlı araçlarla anlatıldı
New York'ta 15 Temmuz 'Demokrasi Zaferi' LED ekranlı araçlarla anlatıldı
New York'ta 15 Temmuz 'Demokrasi Zaferi' LED ekranlı araçlarla anlatıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

ABD'de 15 Temmuz darbe girişimi Times Meydanı'nda anlatıldı
ABD'de 15 Temmuz darbe girişimi Times Meydanı'nda anlatıldı
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