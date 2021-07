New York'ta 15 Temmuz "Demokrasi Zaferi" LED ekranlı araçlarla anlatıldı

- New York'ta 15 Temmuz "Demokrasi Zaferi" LED ekranlı araçlarla anlatıldı ABD'nin New York kentinde Fetullahçı Terör Örgütü'nün 15 Temmuz hain darbe girişimine karşı Türk milletinin mücadelesini "Victory of Democracy" (Demokrasi Zaferi) mesajıyla anlatan LED ekranlı araçlar dolaştırıldı.