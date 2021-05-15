New York SWAT Ekibi Emniyet Müdürü İdris Güven: Teşkilatta 200 Türk polisi çalışıyor
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New York SWAT Ekibi Emniyet Müdürü İdris Güven: Teşkilatta 200 Türk polisi çalışıyor

New York SWAT Ekibi Emniyet Müdürü İdris Güven: Teşkilatta 200 Türk polisi çalışıyor
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ABD'nin büyük emniyet teşkilatlarından biri olan New York Polis Teşkilatı'nda (NYPD) 200 Türk görev yapıyor.

ABD'nin büyük emniyet teşkilatlarından biri olan New York Polis Teşkilatı'nda (NYPD) 200 Türk görev yapıyor. Türk asıllı polislerden olan Giresunlu Emniyet Müdürü İdris Güven, 2018'den bu yana görevini başarıyla sürdürüyor. Güven, New York'un Özel Harekat Birimi'ni (SWAT) yönetiyor.  

NYPD bünyesinde görev yapan 200 polisten biri olan İdris Güven, New York'un 175 polis teşkilatında bir ilki gerçekleştirerek NYPD Özel Harekat Birimi'nden sorumlu 4. Sınıf Emniyet Müdürü olarak görev yapıyor. 16 yıldır NYPD'de görev yapan İdris Güven makam odasının kapılarını Demirören Haber Ajansı için açtı. Güven "2005 senesinde polis olmaya karar verdim ve New York Polis Teşkilatı tarafından göreve atandım. 16 yılı aşkın bir süredir NYPD'de görev yapıyorum. Bu zaman zarfında birçok farklı büroların birçok bölümünde görev yaptım. 2012 yılında komiser yardımcısı rütbesine terfi ettim. 2016'de ise Emniyet Amiri oldum. 2018 senesinde ise ilk Türk asıllı Emniyet Müdürü rütbesine atandım. Neredeyse 3 senedir bu rütbedeyim ve tek Türk asıllı Emniyet Müdürü olarak görev yapıyorum. Bu benim için gurur verici bir şey olay. Türk halkını böyle temsil etmek bana gurur veriyor" dedi.

NEW YORK'TA 200'ÜN ÜZERİNDE TÜRK ASILLI POLİS GÖREV YAPIYORGüven ayrıca "New York Polis Departmanında Özel Harekat Biriminde müdürüm. Çevik kuvvet, helikopterli polisler, deniz polisleri, K9 ve atlı polisler de dahil olmak üzere tüm Özel Harekat Birimi'nden sorumluyum. SWAT burada çok önemli birimlerden bir tanesidir. New York'ta 200 tane Türk asıllı polis görev yapıyor ve bu rakam her geçen gün artıyor. Her sene genç kardeşlerimiz atanıyor, bu da bize gurur veriyor. Umarım sayıları artar ve rütbeleri yükselir" ifadelerini kullandı.TÜRK TURİSTLER TÜRK POLİS GÖRÜNCE ŞAŞIRIYOR

Giresunlu Türk Emniyet Müdürü DHA'ya son olarak "Görev yaparken Türk turistlerle karşılaşıyoruz. Benim Türk olduğumu öğrenince onlara büyük sürpriz oluyor, şaşırıyorlar. Neredeyse hepsi pozitif olarak geri bildirim veriyor. Polis olarak Türk halkına sunmaya çalışıyoruz" açıklamasını yaptı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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