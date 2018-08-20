ABD'nin New York kentinde Hindistan'ın bağımsızlığının 72. yıldönümünü kutlamak amacıyla düzenlenen "Hindistan Günü Geçit Töreni" kentin sokaklarında renkli görüntüler oluşturdu.

Manhattan Adası'ndaki Madison Caddesi üzerinde başlayan Hindistan Günü Geçit Töreni'ne genç yaşlı yüzlerce Hindistanlı katıldı.

Geleneksel çalgıları ve renkli kıyafetleri ile New York sokaklarını dolaşan Hintliler, New York sokaklarında Hindistan rüzgarı estirdi.

Yürüyüşe katılanlar, bindikleri araçlarla ellerinde ABD ve Hindistan bayrağı sallayarak topluma birlik mesajı verirken, yürüyüşe katılan bazı gruplar da birlik mesajı içeren Hintçe ve İngilizce pankartlar açtı.

Ayrıca son günlerde muson yağışlarının yol açtığı sel ve heyelanlarda 370 kişinin yaşamını yitirdiği, 800 bin kişinin de tahliye edildiği Hindistan'ın Kerala eyaletine destek çağrısında bulunuldu.

Geçit töreni, New York sokaklarındaki ABD'liler ve turistlerden de ilgi topladı.