New York sokakları eski kalabalık günlerine geri dönüyor
Anadolu Ajansı / Lokman Vural Elibol - Haberler | Güncel
ABD'nin New York kentinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını devam ederken, çok sayıda turist en ünlü bölgelerden biri olan Times Meydanı ve çevresindeki bölgelerde vakit geçirmeyi sürdürüyor.
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ABD'nin New York kentinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını devam ederken, çok sayıda turist en ünlü bölgelerden biri olan Times Meydanı ve çevresindeki bölgelerde vakit geçirmeyi sürdürüyor.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Lokman Vural Elibol