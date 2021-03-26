New York sokakları eski kalabalık günlerine geri dönüyor
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New York sokakları eski kalabalık günlerine geri dönüyor

Anadolu Ajansı / Lokman Vural Elibol - Haberler | Güncel

ABD'nin New York kentinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını devam ederken, çok sayıda turist en ünlü bölgelerden biri olan Times Meydanı ve çevresindeki bölgelerde vakit geçirmeyi sürdürüyor.

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ABD'nin New York kentinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını devam ederken, çok sayıda turist en ünlü bölgelerden biri olan Times Meydanı ve çevresindeki bölgelerde vakit geçirmeyi sürdürüyor.

New York sokakları eski kalabalık günlerine geri dönüyor
New York sokakları eski kalabalık günlerine geri dönüyor
New York sokakları eski kalabalık günlerine geri dönüyor
New York sokakları eski kalabalık günlerine geri dönüyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Lokman Vural Elibol

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