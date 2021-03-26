New York sokakları eski kalabalık günlerine geri dönüyor

ABD'nin New York kentinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını devam ederken, çok sayıda turist en ünlü bölgelerden biri olan Times Meydanı ve çevresindeki bölgelerde vakit geçirmeyi sürdürüyor.