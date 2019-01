New York Seyahat Fuarına Türkiye İmzası

NEW ABD'nin en önemli kültür kenti New York'ta her yıl düzenlenen ve Kuzey Amerika kıtasının en büyük seyahat fuarı olan "The New York Times Travel Show"da Türkiye'nin tanıtıldığı standa ziyaretçiler yoğun ilgi gösterdi.

Bu yıl 15'incisi düzenlenen New York Times Travel Show yaklaşık 170 ülkenin katılımıyla New York'taki Javits Center'da kapılarını ziyaretçilerine açtı.

Fuarda, Washington Kültür ve Tanıtma Müşavirliği ve Türk Hava Yollarının (THY) stantları en çok dikkat çeken bölümlerden oldu.

Ziyaretçilere, Göbeklitepe, Kapadokya, İstanbul gibi Türkiye'nin önemli turistik merkezleri hakkında bilgiler verilirken, simit, lokum ve baklava ikram edildi.

"Bu fuar, bizler için çok önemli"

Açılışa katılan Türkiye'nin New York Başkonsolosu Alper Aktaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "New York, sadece Amerika'da değil, tüm dünyada hem ekonomi anlamında hem de finans, ticaret, kültür sanat anlamında ve bunun kadar önemlisi turizm anlamında bir merkez konumunda. Bir başkent konumunda. Bu bakımdan da şu anda gerçekleştirilen seyahat fuarı bizler için son derece önemli." ifadesini kullandı.

Fuara 100 bine yakın ziyaretçinin gelmesinin beklendiğini kaydeden Aktaş, 3 gün sürecek fuarda Türkiye'nin tanıtımının yapılacağını kaydetti.

"2019 yılı için bizim Türkiye olarak konseptimiz, nitelikli turizm"

Aktaş, "2019 yılı için bizim Türkiye olarak konseptimiz, nitelikli turizm. 2018'de turizm rakamlarında ciddi bir artış var. ABD'den gelen turist sayısında da yaklaşık yüzde 40'a varan bir artış olması, yaklaşık yarım milyon turistin ülkemizi ziyaret etmesi çok önemli ama malumunuz olduğu üzere bizim hedefimiz çok daha büyük. Bu sayıyı bir an önce artırmak istiyoruz. ve bunu da nitelikli turizm konsepti üzerinden yapmak istiyoruz." dedi.

2019'un Göbeklitepe için bir tanıtım ve lansman yılı olmasının amaçlandığını vurgulayan Aktaş, fuarda emeği geçen Kültür ve Turizm Bakanlığı yetkililerine ve sponsorlara teşekkür etti.

"Geçen yıl çok güzel geri dönüşler aldık"

THY New York Pazarlama Müdürü Abdullah Buğra Erarslan da AA muhabirine yaptığı açıklamada, THY'nin geçen yıl fuarın ana sponsoru olduğunu anımsatarak çok güzel geri dönüşler aldıklarını vurguladı.

Erarslan, "Birçok kurumdan güzel, önemli dönüşler almıştık. Her toplantıda, her görüşmede Travel Show'u tekrar gündeme getiriyorlardı, buraya katıldığımız için bizi çok kutluyorlardı. Çok faydasının görmüştük, üyelik çalışması da yapmıştık. Birçok insana hem THY ile ilgili hem de bizim özel yolcu programımız hakkında birçok bilgi vermiştik. Bu sene de aynı geri dönüşleri bekliyoruz." ifadesini kullandı.

Fuara Kültür ve Turizm Bakanlığı Tanıtma Genel Müdürlüğü Yurtdışı Ofisler Dairesi Başkanı Mazhar Yasin Tüylüoğlu ve Washington Kültür ve Tanıtma Müşaviri Sedat Gönüllüoğlu da katıldı.

"The New York Times Travel Show" seyahat fuarı, 27 Ocak Pazar gününe kadar açık olacak.

Kaynak: AA