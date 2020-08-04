New York Sağlık Komiseri, Belediye Başkanının Kovid-19 tutumu nedeniyle istifa etti
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New York Sağlık Komiseri, Belediye Başkanının Kovid-19 tutumu nedeniyle istifa etti

ABD'de en çok yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kaynaklı ölümün yaşandığı New York eyaletinde, New York şehri Sağlık Komiseri Oxiris Barbot, Belediye Başkanı Bill de Blasio'nun tutumuna tepki göstererek istifa etti.

New York Sağlık Komiseri, Belediye Başkanının Kovid-19 tutumu nedeniyle istifa etti
04.08.2020 20:15 | Son Güncelleme: 04.08.2020 20:15

ABD'de en çok yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kaynaklı ölümün yaşandığı New York eyaletinde, New York şehri Sağlık Komiseri Oxiris Barbot, Belediye Başkanı Bill de Blasio'nun tutumuna tepki göstererek istifa etti.

Barbot istifa mektubunda, de Blasio'yu bu kadar büyük bir pandemi döneminde sağlık uzmanlarını dışlamakla suçlayarak "Hayatımızın en kritik kamu sağlığı krizi sürecinde, sağlık birimimizin hastalık kontrol uzmanlığının yeterince kullanılmamış olmasından duyduğum hayal kırıklığıyla görevimden ayrılıyorum." ifadesini kullandı.

De Blasio ve Barbot, pandeminin başından bu yana alınacak önlemler konusunda yaşadıkları anlaşmazlıklarla gündeme geliyor.

Kovid-19 nedeniyle tarihinin en büyük sağlık krizlerinden birini yaşayan New York'ta eyalet genelinde 32 bin 791, New York kentinde ise 18 bin 927 kişi yaşamını yitirmişti.

Kaynak: AA

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